С детской площадки - в овощехранилище: в отрадненском дворе провалился асфальт

В Самарской области обрушился асфальт возле детской площадки в Отрадном. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Яма образовалась около домов №№ 39 и 37 по ул. Гайдара. Асфальт обрушился в подвальные помещения овощехранилищ, которые уже не используются.

В связи с этим прокуратура Отрадного начала проверку.