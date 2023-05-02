С детской площадки - в овощехранилище: в отрадненском дворе провалился асфальт

В Самарской области обрушился асфальт возле детской площадки в Отрадном. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Яма образовалась около домов №№ 39 и 37 по ул. Гайдара. Асфальт обрушился в подвальные помещения овощехранилищ, которые уже не используются.
В связи с этим прокуратура Отрадного начала проверку.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!