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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить заключенного, хотевшего достать телефон

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело заключенного, обвиняемого в даче взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, мужчина, с 2017 г. отбывающий семилетний срок за нанесение тяжких травм, повлекших смерть, хотел пользоваться телефоном. А так как заключенным запрещено иметь средства мобильной связи, он решил подкупить заместителя дежурного помощника начальника больницы.

Заключенный предложил 15 тыс. руб. за то, что сотрудник ФСИН пронес на территорию исправительного учреждения два мобильника, два зарядных устройства, наушники и SIM-карты.

Работник колонии сообщил о предложении руководству, и "получил" взятку уже в рамках оперативных мероприятий.

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