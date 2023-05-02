Двое маленьких детей пострадали при пожаре в Большечерниговском районе

Во вторник, 2 мая, в 13:04 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме на ул. 60 лет Октября в с. Августовка Большечерниговского района

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 2 кв. м. На тушение были направлены девять человек, которые ликвидировали пожар в 13:25.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара пострадали двое маленьких детей: трехлетняя девочка и двухгодовалый мальчик. Они направлены в медицинское учреждение в Самару.

В региональном управлении МЧС России отметили, что на момент пожара родителей в доме не было. Причина пожара устанавливается.

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют родителям не оставлять своих детей без присмотра, даже на короткое время, особенно если в доме топится печь, включены электронагревательные приборы, работает газовая плита. Кроме того, огнеборцы отмечают, что нередко причиной пожаров становится детская шалость с огнем.