Ремонт улицы Уральской в Самаре планируют завершить до 9 мая

На улице Уральской в Самаре завершается укладка нового асфальтобетонного покрытия. Со старта фрезерования изношенного покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью около 2 км (от Кряжской развязки до ТЦ "Metro") прошло две недели. Как сообщили в мэрии Самары, в ночь со 2 на 3 мая планировалось завершить работы по устройству полотна.

Помимо укладки полотна запланировано укрепление обочин.

"Продолжится укрепление обочин — еще 7,5 тысячи квадратных метров кромки дороги нуждаются в сопутствующем ремонте. Для этого в качестве защитной меры в ходе ремонта проезжей части, помимо асфальтобетонной смеси, применяется еще и асфальтобетонный гранулят — он используется именно на обочинах, — рассказал директор МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов. — Все работы по такому поддерживающему ремонту планируется завершить до 9 мая".

Дорожно-строительный сезон в Самаре начался с апреля. В горадминистрации отметили, что подрядные организации справились с возложенными задачами по ремонту 42 объектов уже почти на четверть.