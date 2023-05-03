Ремонт улицы Уральской в Самаре планируют завершить до 9 мая

На улице Уральской в Самаре завершается укладка нового асфальтобетонного покрытия. Со старта фрезерования изношенного покрытия по всей ширине проезжей части протяженностью около 2 км (от Кряжской развязки до ТЦ "Metro") прошло две недели. Как сообщили в мэрии Самары, в ночь со 2 на 3 мая планировалось завершить работы по устройству полотна.
Помимо укладки полотна запланировано укрепление обочин.
"Продолжится укрепление обочин — еще 7,5 тысячи квадратных метров кромки дороги нуждаются в сопутствующем ремонте. Для этого в качестве защитной меры в ходе ремонта проезжей части, помимо асфальтобетонной смеси, применяется еще и асфальтобетонный гранулят — он используется именно на обочинах, — рассказал директор МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов. — Все работы по такому поддерживающему ремонту планируется завершить до 9 мая".
Дорожно-строительный сезон в Самаре начался с апреля. В горадминистрации отметили, что подрядные организации справились с возложенными задачами по ремонту 42 объектов уже почти на четверть.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?