Кондуктор из Самары "подарила" злоумышленнику более 800 тыс. рублей

В Самаре 51-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине, работающей кондуктором, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Незнакомец убедил женщину, что для сохранения сбережений нужно оформить настоящий кредит и перечислить деньги на "безопасный" счет. Жительница Самары выполнила его требования и перевела злоумышленнику более 800 тыс. рублей. Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, самарчанка обратилась в полицию.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения", - отметили в полиции.