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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот принял участие в семинаре по охране труда

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ТОАЗа приняли участие в практико-ориентированном семинаре по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, который провел центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны труда и Дню пожарной охраны России. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Получить новые теоретические знания и закрепить их практическими действиями сотрудники ТОАЗа смогли в непривычном формате — командной квиз-викторине. Формат игры позволил специалистам, связанным с формированием безопасной среды на предприятии, проработать нестандартные ситуации и меры оперативного реагирования, использовать успешные практики крупнейших предприятий отрасли для дальнейшего применения на производстве, а также повысить свои профессиональные компетенции.

Безопасная производственная среда — основополагающий принцип деятельности ТОАЗа. Персонал предприятия постоянно вовлекается в культуру промышленной безопасности. Несколько лет на заводе успешно функционирует так называемый "народный аудит" охраны труда — группа уполномоченных лиц, основная задача которых — выявлять возможные угрозы. В 2022 году работники ТОАЗа заняли первые места на федеральном и областном профсоюзных конкурсах по охране труда.

"Залог успешной деятельности любого промышленного предприятия — неукоснительное соблюдение норм и правил охраны труда, а также пожарной безопасности, — рассказал Сергей Щербаков, директор по охране труда и промышленной безопасности предприятия. — На ТОАЗе ведется ежедневная работа по улучшению условий труда, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Чтобы стимулировать сотрудников эффективнее находить и устранять потенциальные угрозы, мы используем лучшие современные практики. Справочная информация легче усваивается в игровой форме. Интерактив с элементами деловой игры и производственными вопросами стал мощной прокачкой знаний коллектива ТОАЗа и помог укрепить командный дух работников предприятия".

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