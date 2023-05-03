22 человека тушили пожар в самарском пос. Сорокины Хутора

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Во вторник, 2 мая, примерно в 9:03, начался пожар в доме на первой линии Генеральского проезда в пос. Сорокины Хутора в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.