ВСК застраховала автопарк Московско-Окского ТУ Росрыболовства

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 190 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 250 тыс. рублей.
Московско-Окское ТУ Росрыболовства — территориальный орган Федерального агентства по рыболовству, осуществляющий надзор в области сохранения водных биологических ресурсов на объектах рыбохозяйственного значения 18 областей: Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Московской области и г. Москва, Рязанской, Ярославской, Тверской и др.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.