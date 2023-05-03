Ребенок из Самары пострадал из-за свалившихся на него труб

В Самаре возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности на стройке, из-за чего пострадал ребенок. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Вечером 19 марта, около дома на Пугачевском тракте сложенные полимерные трубы упали на 11-летнего мальчика.

По версии следствия, ребенок смог проникнуть к стройматериалам из-за того, что они не были огорожены. Именно ограждения и посчитали нарушениями требований техники безопасности.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").