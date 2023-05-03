Ребенок из Самары пострадал из-за свалившихся на него труб

В Самаре возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности на стройке, из-за чего пострадал ребенок. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Вечером 19 марта, около дома на Пугачевском тракте сложенные полимерные трубы упали на 11-летнего мальчика.
По версии следствия, ребенок смог проникнуть к стройматериалам из-за того, что они не были огорожены. Именно ограждения и посчитали нарушениями требований техники безопасности.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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