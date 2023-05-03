Жителя Самары будут судить за разбойное нападение на ювелирный

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об ограблении ювелирного магазина.
По версии следствия, осенью 2022 г. неизвестный через мессенджер уговорил 34-летнего самарца устроить разбойное нападение на ювелирный магазин.
Мужчина пришел в ювелирный дом "Версаль", достал газовый пистолет и потребовал от охранника провести его в кабинет. Налетчик разбил молотком витрины и забрал украшения стоимостью свыше 1 млн рублей.
В это время охранник смог выйти на улицу и пытался удерживать входную дверь, чтобы задержать преступника. Злоумышленник разбил стекло и, опять угрожая пистолетом, потребовал открыть дверь. Украденное мужчина сдал в ломбард в Казани.
Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.
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