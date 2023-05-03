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Общество

Сотрудники "Т Плюс" возложили цветы к комплексу "Город трудовой славы"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Город трудовой доблести". Энергетики воздали дань уважения и благодарности землякам, которые в годы Великой Отечественной войны приближали победу своим трудом, в том числе и работникам "Куйбышевэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Так, в период Великой Отечественной войны в городе работало два энергоисточника — Куйбышевская (ныне Самарская) ГРЭС и Безымянская ТЭЦ (ныне Безымянская отопительная котельная). От их надежной и безаварийной работы зависело энергоснабжение областного центра, в том числе заводов, на которых собирали легендарные штурмовики Ил-2.

"В годы войны каждый работник предприятия "Куйбышевэнерго" внес неоценимый вклад в общую Победу над врагом. Их самоотверженный, надежный труд был оценен по заслугам: в 1945 году высокие правительственные награды получили 30 куйбышевских энергетиков, а БТЭЦ были вручены орден Ленина и знамя Государственного Комитета Обороны на вечное хранение", — отметил заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по коммерции и развитию Денис Бобров.

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено Самаре 2 июля 2020 года за вклад в Победу страны в Великой Отечественной войне. В декабре 2021 года стела была установлена на Аллее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров — знаковом месте областной столицы, символизирующем трудовую доблесть Куйбышева.

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