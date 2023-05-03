Самарского адвоката подозревают в передаче взяток

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего адвоката, которого подозревают в двух эпизодах посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, летом 2022 г. он получил 200 тыс. руб., которые должен был передать тем, кто сможет оказать покровительство юридическому лицу и помочь избежать ответственности.

Кроме того, ранее выяснилось, что в 2022 г. подозреваемый получил от другого человека 200 тыс. руб. в качестве взятки за аналогичные действия.