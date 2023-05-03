В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего адвоката, которого подозревают в двух эпизодах посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, летом 2022 г. он получил 200 тыс. руб., которые должен был передать тем, кто сможет оказать покровительство юридическому лицу и помочь избежать ответственности.
Кроме того, ранее выяснилось, что в 2022 г. подозреваемый получил от другого человека 200 тыс. руб. в качестве взятки за аналогичные действия.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063