Тольяттинская "Лада" стала серебряным призером Кубка России по гандболу

В конце апреля наши девочки-спортсменки привезли в Тольятти большой гандбол Кубка России, подарили всем болельщикам фейерверк эмоций от увлекательной азартной игры, полной упорной борьбы. Первая половина встречи завершилась вничью 15:15. Бились на поле изо всех сил. Да и быть по-другому не могло. Зал был полон. Болельщики не жалели ладоней и голосовые связки. Во втором тайме армейской команде удалось вырваться вперед. Тольяттинские спортсменки, которых активно поддерживали родные трибуны, пытались догнать соперниц, но ЦСКА удержал преимущество — 27:31. "Лада" стала серебряным призером Кубка России.
Поддержать нашу команду в крупнейший спортивный комплекс города "Лада — Арена" приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил спортивный клуб и его болельщиков с четвертьвековым юбилеем команды и поблагодарил спортсменов за яркую игру. "Вы подарили нам спортивный праздник. Хочу поблагодарить нашу команду, наших красавиц — талантливых и самоотверженных", — сказал губернатор.
Все поклонники тольяттинского гандбола уверены, что впереди команду ждет еще немало побед. У клуба начался новый этап развития при поддержке одного из градообразующих предприятий города — Тольяттикаучука, входящего в состав Группы Татнефть. Генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Юрий Морозов вместе с заводчанами-болельщиками тоже следил за финальной игрой на трибунах "Лада-Арены". "Второе место — не повод огорчаться. Это знак, что нужно еще больше тренироваться. Я уверен, что победы придут. Наши девчонки — лучшие!" — прокомментировал Юрий Морозов финал игры. По его мнению, успехи гандбольной "Лады" вдохновляют заниматься спортом тысячи детей Автограда. "Потому что они видят, какими чемпионами становятся их старшие товарищи, которые живут рядом, на той же улице. Что можно стать олимпийским чемпионом в Тольятти. Это здорово!" — считает Юрий Морозов.
Но не только сотрудники Тольяттикаучука приходят в гости на игры к гандболисткам. Спортсмены тоже часто бывают на предприятии. В дни чемпионата на производстве побывал известный гандболист и заслуженный тренер России Евгений Трефилов. Под его руководством тольяттинская "Лада" пять раз завоевывала титул чемпиона России, а одна из учениц — Екатерина Маренникова — стала преемницей на тренерском посту. Экскурсию по музею и производственной площадке для именитого гостя провел генеральный директор Тольяттикаучука Юрий Морозов. "Я очень благодарен людям, которые помогают спорту. Тольятти — город людей труда, и я испытываю уважение к тем, кто создает продукцию для страны. Хочу пожелать всему коллективу завода успехов, развития и здоровья!" — поблагодарил заводчан за теплый прием и поддержку гандбольного клуба Евгений Трефилов.
Впереди у "Лады", одного из самых титулованных клубов России, — решающие матчи суперлиги. В ¼ финала тольяттинская команда сыграет с краснодарской "Кубанью".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!