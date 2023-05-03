Тольяттинская "Лада" стала серебряным призером Кубка России по гандболу

В конце апреля наши девочки-спортсменки привезли в Тольятти большой гандбол Кубка России, подарили всем болельщикам фейерверк эмоций от увлекательной азартной игры, полной упорной борьбы. Первая половина встречи завершилась вничью 15:15. Бились на поле изо всех сил. Да и быть по-другому не могло. Зал был полон. Болельщики не жалели ладоней и голосовые связки. Во втором тайме армейской команде удалось вырваться вперед. Тольяттинские спортсменки, которых активно поддерживали родные трибуны, пытались догнать соперниц, но ЦСКА удержал преимущество — 27:31. "Лада" стала серебряным призером Кубка России.

Поддержать нашу команду в крупнейший спортивный комплекс города "Лада — Арена" приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил спортивный клуб и его болельщиков с четвертьвековым юбилеем команды и поблагодарил спортсменов за яркую игру. "Вы подарили нам спортивный праздник. Хочу поблагодарить нашу команду, наших красавиц — талантливых и самоотверженных", — сказал губернатор.

Все поклонники тольяттинского гандбола уверены, что впереди команду ждет еще немало побед. У клуба начался новый этап развития при поддержке одного из градообразующих предприятий города — Тольяттикаучука, входящего в состав Группы Татнефть. Генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Юрий Морозов вместе с заводчанами-болельщиками тоже следил за финальной игрой на трибунах "Лада-Арены". "Второе место — не повод огорчаться. Это знак, что нужно еще больше тренироваться. Я уверен, что победы придут. Наши девчонки — лучшие!" — прокомментировал Юрий Морозов финал игры. По его мнению, успехи гандбольной "Лады" вдохновляют заниматься спортом тысячи детей Автограда. "Потому что они видят, какими чемпионами становятся их старшие товарищи, которые живут рядом, на той же улице. Что можно стать олимпийским чемпионом в Тольятти. Это здорово!" — считает Юрий Морозов.

Но не только сотрудники Тольяттикаучука приходят в гости на игры к гандболисткам. Спортсмены тоже часто бывают на предприятии. В дни чемпионата на производстве побывал известный гандболист и заслуженный тренер России Евгений Трефилов. Под его руководством тольяттинская "Лада" пять раз завоевывала титул чемпиона России, а одна из учениц — Екатерина Маренникова — стала преемницей на тренерском посту. Экскурсию по музею и производственной площадке для именитого гостя провел генеральный директор Тольяттикаучука Юрий Морозов. "Я очень благодарен людям, которые помогают спорту. Тольятти — город людей труда, и я испытываю уважение к тем, кто создает продукцию для страны. Хочу пожелать всему коллективу завода успехов, развития и здоровья!" — поблагодарил заводчан за теплый прием и поддержку гандбольного клуба Евгений Трефилов.

Впереди у "Лады", одного из самых титулованных клубов России, — решающие матчи суперлиги. В ¼ финала тольяттинская команда сыграет с краснодарской "Кубанью".