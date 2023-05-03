КуйбышевАзот высадил 20 тысяч саженцев в тольяттинском лесу

Накануне майских праздников сотрудники предприятия КуйбышвАзот сделали очередной ценный вклад в экосистему. Они высадили 20 тысяч саженцев на четырех гектарах леса.

Для сотрудников предприятия подобная "зеленая" инициатива — давняя традиция. К доброму делу приобщаются как опытные заводчане, так и молодые сотрудники. В посадке саженцев участвуют целыми семьями. Столь важную для города работу "КуйбышевАзот" проводит совместно с благотворительным фондом "Фонд Тольятти" в рамках программы "Наш лес" и Социально-экологическим союзом Тольятти, реализующего программу "Восстановление городских лесов". Общими усилиями заводчанам за предыдущие 11 лет уже удалось восстановить лес на 49 гектарах. Сотрудники предприятия рады видеть на подобных мероприятиях и неравнодушных горожан, желающих принять участие в добром деле.

"Лес — одна из главных ценностей Тольятти. Его спасением и восстановлением жители занимаются на протяжении многих лет. Силами сотрудников нашего предприятия высажено 285 тысяч новых деревьев на площади более 50 гектаров. Для нас это хорошая и добрая традиция. В ежегодных посадках участвуют не только заводчане, но и все жители нашего города, которым небезразлично его будущее", — отмечает директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.

В 2023 году силами заводчан было посажено еще 20 тысяч молодых саженцев на четырех гектарах близ Тольятти.

Заместитель начальника службы пропусков и внутреннего распорядка ПАО "КуйбышевАзот" Вадим Гребеньков принимает участие в акции с 2011 года. На посадку леса ездит ежегодно вместе с супругой и тремя детьми.

"Для нас высадка саженцев стала семейной традицией. Дети с большим интересом относятся к этому процессу и каждую весну спрашивают, когда же мы поедем. В этом году мы сажали лес неподалеку от того участка, который озеленяли в прошлом. Сходили проверить, как прижились наши прошлогодние саженцы. Большая часть деревцев уже заметно подросла. Будем и дальше возрождать нашу природу".

После посадки про саженцы не забывают. За молодыми деревцами ведется уход еще на протяжении трех лет. Специалисты тольяттинского лесничества отмечают, что приживаемость саженцев высокая.

"Акция прошла замечательно, очень порадовало то, сколько заводчан вместе с родными и друзьями в ней приняли участие. Особенно важно приобщать к этой традиции молодое поколение, наших детей. Лес — это легкие нашего города, которые нуждаются в восстановлении и уходе. Горжусь тем, что за 12 лет на моем счету уже более тысячи высаженных деревьев. Большинство из них уже в два раза выше меня. В акции принимаем участие вместе с семьей. Приятно осознавать, что делаем доброе дело", — отметил заместитель директора центра отдыха "Дружба-Подснежник" Евгений Клевакин.

Реализация природоохранных проектов и ежегодное участие в восстановлении тольяттинского леса показывает заинтересованность предприятия в решении экологических проблем региона.