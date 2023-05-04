В театре оперы и балета выступит Андреевский оркестр

В понедельник, 15 мая, в 19:00 в Самарском театре оперы и балета выступит Андреевский оркестр. Концерт (6+) приурочен к 135-летию коллектива.

"За 135 лет существования Андреевского оркестра было проведено множество музыкальных экспериментов - от поиска оптимального состава оркестра до специально написанной для коллектива музыки и переложений музыкальной классики. Русский оркестр имеет свой неповторимый голос. Даже за рубежом его звучание сразу же ассоциируется с Россией. И это предмет нашей особой гордости", - сообщил художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского оркестра им. В.В.Андреева, народный артист России Дмитрий Хохлов.

В программе - русские народные песни, произведения В.Андреева, М.Глинки, А.Лядова, Н.Римского-Корсакова, Г.Динику, М.Теодоракиса.