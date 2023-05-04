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Нефтехимия ТЭК

ПАО "КуйбышевАзот" подтвердило соответствие стандарту

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наблюдательный аудит, прошедший на предприятии, подтвердил, что система менеджмента качества (СМК) ПАО "КуйбышевАзот" соответствует требованиям международного стандарта IATF 16949:2016 в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Прошедший на предприятии наблюдательный аудит подтвердил, что система менеджмента качества ПАО "КуйбышевАзот" соответствует требованиям международного стандарта IATF 16949:2016 в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Аудитором выступил независимый орган по сертификации компания United Registrar of Systems (URS). По итогам аудита, в своих выводах проверяющие в частности указали на то, что на предприятии "продемонстрированы улучшения в части достижения целей основных потребителей, также продемонстрированы дальнейшие планы действий по улучшению СМК организации, производимых продуктов и процессов изготовления". Экспертная группа поблагодарила руководство и весь персонал компании за конструктивную работу и вовлеченность в процесс поддержания и совершенствования системы менеджмента качества и отметила планы по ее развитию.

Стандарт IATF 16949:2016 описывает требования к системам менеджмента качества предприятий, занимающихся производством продукции для автомобильной промышленности.

Подтверждение соответствия стандарту IATF 16949:2016 позволит ПАО "КуйбышевАзот" продолжить работу над качеством производимой продукции, поставляемой на предприятия автомобильной промышленности.

ПАО "КуйбышевАзот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Активная инвестиционная политика обеспечивает "КуйбышевАзоту" быстрый и эффективный рост и устойчивое развитие.

Основные направления деятельности:

  • капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, технические и текстильные нити, шинный корд, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики);
  • аммиак, азотные удобрения;
  • промышленные газы.

ПАО "КуйбышевАзот" является головным предприятием в группе компаний "КуйбышевАзот", подразделения которой работают на территории Российской Федерации и за рубежом.

В результате постоянного обновления действующих и строительства новых мощностей "КуйбышевАзот" добился существенного роста производства, повышения энергоэффективности и сокращения ресурсопотребления при снижении воздействия на окружающую среду.

Гид потребителя

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