ПАО "КуйбышевАзот" подтвердило соответствие стандарту

Наблюдательный аудит, прошедший на предприятии, подтвердил, что система менеджмента качества (СМК) ПАО "КуйбышевАзот" соответствует требованиям международного стандарта IATF 16949:2016 в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной.

Прошедший на предприятии наблюдательный аудит подтвердил, что система менеджмента качества ПАО "КуйбышевАзот" соответствует требованиям международного стандарта IATF 16949:2016 в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Аудитором выступил независимый орган по сертификации компания United Registrar of Systems (URS). По итогам аудита, в своих выводах проверяющие в частности указали на то, что на предприятии "продемонстрированы улучшения в части достижения целей основных потребителей, также продемонстрированы дальнейшие планы действий по улучшению СМК организации, производимых продуктов и процессов изготовления". Экспертная группа поблагодарила руководство и весь персонал компании за конструктивную работу и вовлеченность в процесс поддержания и совершенствования системы менеджмента качества и отметила планы по ее развитию.

Стандарт IATF 16949:2016 описывает требования к системам менеджмента качества предприятий, занимающихся производством продукции для автомобильной промышленности.

Подтверждение соответствия стандарту IATF 16949:2016 позволит ПАО "КуйбышевАзот" продолжить работу над качеством производимой продукции, поставляемой на предприятия автомобильной промышленности.