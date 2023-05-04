Дмитрий Азаров вручил сертификат на покупку жилья семье военнослужащего из Сызрани

Семья военнослужащего из Сызранского района получила возможность приобрести новое жилье благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова.

Семья из четырех человек - глава семьи Николай, жена Елена, а также их сын и дочь - попали в сложную ситуацию пять лет назад. Тогда их дом, построенный на накопления и средства материнского капитала, сгорел. Купить новое жилье возможности не было. Вместе с детьми супруги вынуждены были переехать в Сызрань к родителям и жили с ними, вчетвером в одной комнате.

Осенью прошлого года Николай отправился защищать Родину в зону СВО. А Елена продолжила работать на сызранском ГК "Криста". В начале этого года на производственной базе проводил выездное совещание Дмитрий Азаров. Женщина не решалась подойти с вопросом к губернатору, но он заметил ее сам и спросил, что ее беспокоит. Она рассказала о проблеме с жильем. Глава региона внимательно выслушал Елену и сказал, что постарается найти решение вопроса.

Позднее в ходе очередной поездки в зону СВО губернатор встретился уже с главой семьи Николаем. Дмитрий Азаров заверил бойца, что вопрос находится в отработке, варианты помощи обязательно будут найдены. "Вы сегодня выполняете свой самый важный долг - защищаете нашу Родину. А мы обязательно поможем, подставим плечо", - отметил губернатор.

Решением главы региона средства на приобретение жилья были выделены из резервного фонда губернатора. Во время рабочей поездки в Сызрань Дмитрий Азаров встретился с семьей военнослужащего и передал им сертификат на приобретение жилья.

"Мы с вами виделись сначала на предприятии, а с супругом встретились в зоне СВО. Рад, что разобрались и что есть возможность помочь вашей семье. Эта помощь - по праву. Рассчитываю, что в ближайшее время вы жилье приобретете. Отдельно хочу поблагодарить за партнерство и два предприятия - работодателей, которые также помогут в решении этого вопроса. Мы им подсказали - они откликнулись, этому я очень рад. Уверен, что в вашем новом доме будет счастье и уют", - отметил глава региона.

Елена рассказала губернатору, что, посоветовавшись с мужем, уже подобрала подходящую для приобретения квартиру. Сначала рассматривали вариант переезда поближе к работе, но учли мнение и интересы детей, чтобы им удобно было ходить и в свою родную школу, и на любимые занятия танцами в народном театре "Вернисаж", и чтобы быть рядом с родителями.

"Хорошо, что будете жить рядом, но, конечно, не в таких стесненных условиях", - отметил губернатор и поблагодарил супругов за такое внимание к интересам детей.

"Все ради вас! Родители стараются, чтобы создать условия для учебы и для творчества. Это надо очень ценить. Вырастете - и сами будете такой пример показывать. Главное счастье для родителей - ваши успехи", - обратился он к детям военнослужащего.

Мама Николая поделилась с губернатором переживаниями о том, что сын нечасто выходит с ними на связь. "Понятно, что хотелось бы почаще, но лишний звонок - это всегда определенный риск. Хорошо, что на связи и есть возможность посоветоваться, детям что-то подсказать. Мы постараемся и дальше нашим защитникам помогать. В ближайшее время еще будем отправлять и дополнительные конвои "гуманитарки", и специальные технические средства. Стараемся, чтобы это было на постоянной основе, как и в предыдущий период", - заверил Дмитрий Азаров.

На постоянной основе в регионе организована и помощь семьям защитников Отечества. Как отметила Елена, эту поддержку они ощущают. "Мы чувствуем, что поддержка семей мобилизованных идет очень большая. У нас есть прикрепленный к нам человек - куратор, которому мы можем задавать вопросы, обозначить те проблемы, которые нас волнуют. Они помогают, - рассказала она. - У нас были небольшие вопросы, но куратор всегда старался помочь и подсказать, как правильно сделать".

Семья гордится своим защитником, считает его смелым, отважным - и очень по нему соскучилась. "Когда он звонит, я всегда говорю: береги себя, ты нам очень нужен. Мама тоже переживает, просто не показывает. Очень хочется, чтобы он вернулся в свою семью, к детям и родителям", - говорит Елена.

"Дорогой мой, родной наш, мы тебя очень сильно любим, ждем домой с победой, возвращайся поскорее к нам, в нашу семью, к деткам. Надеемся и верим, что ты скоро к нам вернешься", - такое обращение к мужу записала Елена. Дмитрий Азаров пообещал передать его бойцу в ходе своей следующей поездки в зону СВО к землякам-военнослужащим.