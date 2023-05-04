В Самаре вдвое вырос спрос на аренду электросамокатов

Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. В столице Самарской области динамика чуть ниже, чем в среднем по стране — здесь специалисты МегаФона отметили рост в 2 раза, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе — аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое.

В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год значительно — на 84% — выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет.