16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 78-ю годовщину Великой Победы в Самарской области пройдут парад, патриотические мероприятия и концерт Участники фестиваля антифашисткой песни "Гитары в строю" приняли участие в международной акции "Сад памяти" Самарская область приняла участие в работе научно-практической конференции Росавтодора Участники антифашистского фестиваля "Гитары в строю!" выразили солидарность президенту России В пос. Мехзавод депутаты посадили яблони в Саду памяти

Общество

Участники фестиваля антифашисткой песни "Гитары в строю" приняли участие в международной акции "Сад памяти"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 4 мая, накануне празднования дня Победы, Самарская область приняла эстафету международной акции "Сад памяти". Акция проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. По всей стране высаживаются 27 млн молодых деревьев - в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Андрей Савельев

В этом году в областном центре для посадки деревьев была определена площадка на территории Парка Победы. В акции приняли участие первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, волонтеры, юнармейцы, активисты общественных организаций и клубов патриотического воспитания.

Вместе с ними 30 деревьев для "Сада памяти" высадили участники международного фестиваля антифашисткой песни "Гитары в строю!", который в эти дни проходит в Самаре.

Перед посадкой саженцев участники акции ознакомились с экспозицией школьных музеев Самары, организованной на главной аллее парка, возложили цветы к Вечному огню, почтили минутой молчания память погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

"Принимая участия в акции "Сад памяти", мы вспоминаем каждого, кто отдал жизнь за Победу. Мы скорбим по погибшим и, в то же время, испытываем чувство гордости за нашу страну, которая победила фашизм. Сегодня мы продолжаем биться за искоренение фашизма, который, к сожалению, расцвел на самой границе нашей Родины, на ее священных рубежах. У каждого человека в нашей стране в семейном альбоме хранится фото его деда или прадеда в военной форме, и для каждого из нас выбор стороны в этом противостоянии очевиден. Бороться с этим злом мы будем до конца", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Глава правительства поблагодарил участников фестиваля "Гитары в строю!" за поддержку акции, за открытое выражение своей гражданской и политической позиции через стихи и песни.

Елена Лапушкина рассказала, что принимает участие в акции "Сад памяти" каждый год, в память о своем деде Григории Андреевиче. Он был участником войны, защищал Ленинград, имел ранения.

Участник музыкального коллектива Rastrelli Cello Quartet (Россия - Германия) Кирилл Тимофеев выразил благодарность организаторам за возможность принять участие в акции "Сад памяти" и фестивале "Гитары в строю!". Он отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.

"Нам очень приятно оказаться в эти дни в Самаре, и мы рады, что сможем выступить с концертами на площадках города", - сказал Тимофеев.

В международной акции приняли участие француз Франсуа Модеме, музыкант Сашо Гачник (Словения), дирижер Робертс Крейг (Великобритания) и другие гости фестиваля.

Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", инициатором которого стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, проходит в регионе впервые. Это культурное событие призвано сплотить людей вокруг борьбы с проявлениями фашизма, которые приобрел в наши дни новые формы и масштабы.

В рамках фестиваля в Самаре проходят дискуссии, круглые столы, лекции и творческие встречи, открытые показы исторических фильмов и концерты. 1 мая на торжественном открытии фестиваля выступили российские и зарубежные музыканты. Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт на площади Куйбышева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4