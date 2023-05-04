Участники фестиваля антифашисткой песни "Гитары в строю" приняли участие в международной акции "Сад памяти"

В четверг, 4 мая, накануне празднования дня Победы, Самарская область приняла эстафету международной акции "Сад памяти". Акция проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. По всей стране высаживаются 27 млн молодых деревьев - в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

В этом году в областном центре для посадки деревьев была определена площадка на территории Парка Победы. В акции приняли участие первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, волонтеры, юнармейцы, активисты общественных организаций и клубов патриотического воспитания.

Вместе с ними 30 деревьев для "Сада памяти" высадили участники международного фестиваля антифашисткой песни "Гитары в строю!", который в эти дни проходит в Самаре.

Перед посадкой саженцев участники акции ознакомились с экспозицией школьных музеев Самары, организованной на главной аллее парка, возложили цветы к Вечному огню, почтили минутой молчания память погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

"Принимая участия в акции "Сад памяти", мы вспоминаем каждого, кто отдал жизнь за Победу. Мы скорбим по погибшим и, в то же время, испытываем чувство гордости за нашу страну, которая победила фашизм. Сегодня мы продолжаем биться за искоренение фашизма, который, к сожалению, расцвел на самой границе нашей Родины, на ее священных рубежах. У каждого человека в нашей стране в семейном альбоме хранится фото его деда или прадеда в военной форме, и для каждого из нас выбор стороны в этом противостоянии очевиден. Бороться с этим злом мы будем до конца", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Глава правительства поблагодарил участников фестиваля "Гитары в строю!" за поддержку акции, за открытое выражение своей гражданской и политической позиции через стихи и песни.

Елена Лапушкина рассказала, что принимает участие в акции "Сад памяти" каждый год, в память о своем деде Григории Андреевиче. Он был участником войны, защищал Ленинград, имел ранения.

Участник музыкального коллектива Rastrelli Cello Quartet (Россия - Германия) Кирилл Тимофеев выразил благодарность организаторам за возможность принять участие в акции "Сад памяти" и фестивале "Гитары в строю!". Он отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.

"Нам очень приятно оказаться в эти дни в Самаре, и мы рады, что сможем выступить с концертами на площадках города", - сказал Тимофеев.

В международной акции приняли участие француз Франсуа Модеме, музыкант Сашо Гачник (Словения), дирижер Робертс Крейг (Великобритания) и другие гости фестиваля.

Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", инициатором которого стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, проходит в регионе впервые. Это культурное событие призвано сплотить людей вокруг борьбы с проявлениями фашизма, которые приобрел в наши дни новые формы и масштабы.

В рамках фестиваля в Самаре проходят дискуссии, круглые столы, лекции и творческие встречи, открытые показы исторических фильмов и концерты. 1 мая на торжественном открытии фестиваля выступили российские и зарубежные музыканты. Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт на площади Куйбышева.