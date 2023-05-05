В Самаре планируют отменить десятки общественных маршрутов к 2024 году

Правительство Самарской области утвердило комплексную схему организации транспортного обслуживания Самарско-Тольяттинской агломерации общественным транспортом. В планах — отказ от десятков общественных маршрутов в Самаре.

"Для реализации целевой схемы маршрутной сети на территории Самары предполагается последовательное приведение параметров существующей маршрутной сети к целевой", — отмечается в документации к распоряжению об утверждении комплексной схемы.

Этапность перехода приводится в таблице для каждого вида транспорта. Так, планируется отменить ряд трамваев: №№ 2, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 20к, 24к. Трамвай № 1 планируют объединить с маршрутом № 7.

Троллейбусные маршруты, которые планируется отменить к 2024 году: №№ 10, 4к, 12, 16, 19, 20.

Наиболее сильные изменения коснулись автобусных маршрутов. Под отмену определили почти 40 рейсов: №№ 4, 12, 22, 23, 27, 29, 30, 39, 46, 53, 56, 89, 92, 96, 99, 131, 203, 205, 207, 213, 215, 217, 226, 229, 247, 253, 261, 266, 268, 272, 295, 297, 447, 687, 126с, 21 м, 410 м, 48д, 74к, 74 м, 480.

В качестве причин отмены наиболее распространенные — низкий собственный пассажиропоток, дублирование или усиление других маршрутов.

Кроме того, некоторые автобусные маршруты предлагается сократить, изменить или продлить. Так, № 1 продляется до ул. Батайской, становится полуэкспрессным, у № 2 меняется трасса (по ул. Ново-Садовой вместо пр. Ленина, через ул. Ерошевского, ул. Николая Панова вместо пр. Масленникова), № 6 продляется к АТП ЗАО "Агро-Авто", № 9 продляется до ул. Олимпийской, № 10 по трассе троллейбуса № 10 продлевается на юге до Кабельного завода, на севере по трассе А8 (вокруг Безымянского рынка), № 17 сокращается до Хлебной площади, № 21 сокращается до завода "Металлург" (без заезда к Безымянскому рынку), № 24 продляется до 6 причала, № 34 изменяет маршрут (перенос трассы на ул. Дыбенко вместо ул. Гагарина, ул. Победы, продление до Хлебной площади), № 35 меняет маршрут (по ул. Аэродромной, ул. Революционной, ул. Гагарина через станцию метро "Гагринская" до а/с Аврора в обе стороны, продляется до ОП Клуб "Знамя"), № 41 продляется по ул. Ленинградской к ж/д (новая платформа), № 45 сокращается до ЦАВ, № 59 продляется до санатория "Волга" (по ул. Стара-Загора, пр. Кирова и далее до санаторий "Волга" по 7-й просеке); № 63 продляется по ул. Авроры, ул. Гагарина, ул. Революционной для пересадки на станцию метро "Гагаринская"; № 65 сокращается до ОП "Троллейбусное депо № 2" (конечная троллейбуса № 7); № 66 меняет маршрут (через ул. Революционную); № 70 меняет маршрут и продлевается (на ул. Гагарина, ул. Авроры (вместо Аэродромной) для пересадки на метро, продлевается к стадиону "Самара Арена"); № 110 сокращается до стадиона "Самара Арена"; №№ 123, 124 сокращаются до станции метро "Кировская"; № № 127, 128 изменяют маршрут (по Фрунзенскому мосту); № 141 изменяет маршрут (по ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе для пересадки на станцию метро "Гагаринская"); № 392 сокращается до ЦАВ (изменение трассы по ул. Гагарина, Революционной, Московскому шоссе для пересадки на станцию метро "Гагаринская"); № 401 сокращается до а/ст "Аврора", изменяет трассу (по ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе для пересадки на станцию метро "Гагаринская"); № 429 сокращается до ЦАВ (изменение трассы по ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе для пересадки на станцию метро "Гагаринская"); № 474 сокращается до станции метро "Кировская"; № 104к сокращается до станции метро "Кировская"; № 109д изменяет маршрут (по Фрунзенскому мосту, изменение заезда в микрорайон "Южный город"); № 9к — изменение заезда в микрорайон "Южный город"; 126ю сокращается до станции метро "Кировская"; № 104а изменяет маршрут (по ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе для пересадки на станцию метро "Гагаринская"); № 410 сокращается до ТПУ "Самара Арена"; № 492 сохраняется с сокращением до ЦАВ и перенаправлением по ул. Революционной для пересадки на станцию метро "Гагаринская"; №№ 423, 103к продлеваются до станции метро "Кировская".

Кроме того, вводится новый, 85-й автобусный маршрут — от жд-вокзала по ул. Спортивная (в обратном направлении, ул. Агибалова), Чернореченская, ул. Владимирская, ул. Новоурицкая, ул. Авиационная, ул. Клиническая, ул. Дзержинского, ул. Партизанская, ул. Мяги (Диагностический центр), ул. Гагарина, ул. Авроры, продление ул. Авроры, ул. Лейтенанта Шмидта.