Чиновника из Самарской области будут судить за экономию на грунте для строительства дороги

Нефтегорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение заместителю руководителя МКУ по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в июле 2019 г. районное управление капитального строительства заключило с ООО "Белстрой" муниципальный контракт на строительство дороги на ул. Главной в с. Верхняя Домашка. Стоимость контракта составила 114 млн рублей.
По проекту должны были использовать грунт из Верхне-Съезженского песчано-гравийного карьера, который находится в 59 км от стройки. В реальности же по указанию заместителя - и.о. руководителя подрядчик и субподрядчик брали грунт возле коровников заброшенной фермы в 2 км от Верхней Домашки.
В результате чиновник, знавший о нарушениях, все равно подписал недостоверные акты приемки работ. На основании этих документов подрядчик необоснованно получил более 9,8 млн рублей.
Уголовное дело направили в Нефтегорский районный суд.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063