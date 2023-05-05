Чиновника из Самарской области будут судить за экономию на грунте для строительства дороги

Нефтегорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение заместителю руководителя МКУ по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июле 2019 г. районное управление капитального строительства заключило с ООО "Белстрой" муниципальный контракт на строительство дороги на ул. Главной в с. Верхняя Домашка. Стоимость контракта составила 114 млн рублей.

По проекту должны были использовать грунт из Верхне-Съезженского песчано-гравийного карьера, который находится в 59 км от стройки. В реальности же по указанию заместителя - и.о. руководителя подрядчик и субподрядчик брали грунт возле коровников заброшенной фермы в 2 км от Верхней Домашки.

В результате чиновник, знавший о нарушениях, все равно подписал недостоверные акты приемки работ. На основании этих документов подрядчик необоснованно получил более 9,8 млн рублей.

Уголовное дело направили в Нефтегорский районный суд.