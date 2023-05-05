Перевозчика 2,5 кг "синтетики" будут судить в Самарской области

Прокуратура Сызранского района Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу о попытке сбыть крупную партию "синтетики".

По версии следствия, в январе 2023 г. обвиняемый от неизвестных получил координаты тайника с оптовой партией наркотика в Московской области. Там он забрал более 2,5 кг синтетического вещества и отвез в Самарскую область, где успел сделать две "закладки".

Перевозчика, планировавшего сделать очередной тайник, задержали в Сызранском районе. Запрещенное вещество изъяли.

Уголовное дело отправилось в Сызранский районный суд.