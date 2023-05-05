В Новокуйбышевске прошла молодежная военно-патриотическая акция Знание.Герои

4 мая Новокуйбышевский нефтехимический техникум принял эстафету Всероссийской военно-патриотической просветительской акции Знание.Герои.

Организаторами мероприятия выступили Российское общество "Знание" и программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи.

Ключевым спикером мероприятия стал военнослужащий специальной военной операции, участник проекта служения "Твой герой", командир взвода десантно-штурмового соединения Алексей Кутырев. Лектор поделился со студентами личным опытом участия в СВО и рассказал о своем понимании патриотизма и любви к Родине.

Акция Российского общества "Знание" в Новокуйбышевске позволила молодежи встретиться с настоящим героем буквально лицом к лицу. В зону боевых действий Алексей Кутырев ушел добровольцем с работы начальника железнодорожной станции Безенчук в Самарской области. С сентября 2022 по январь 2023 года он командовал взводом десантно-штурмового соединения, был награжден медалью "За ратную доблесть". Отдав долг Родине в зоне СВО, Алексей Кутырев не только вернулся к работе на железной дороге, но и начал заниматься патриотическим воспитанием молодежи - для этого он прошел обучение в Центре знаний "Машук" в рамках проекта служения "Твой Герой" от программы Роспатриот.

Общение с ребятами в рамках акции Знание.Герои проходило в неформальной атмосфере: Алексей Кутырев рассказывал о себе, своих однополчанах и коллегах, а самое главное - отвечал на возникающие в ходе разговора вопросы студентов. Спикер объяснил, какие причины подтолкнули его отправиться в зону СВО и какие уроки он извлек из этого опыта.

Алексей Кутырев рассказал, что участие в военных действиях научило его безошибочно чувствовать фальшь и хорошо разбираться в людях. А еще - ценить семью, друзей и каждый момент жизни, потому что "когда тело приобретает температуру окружающей среды, ничего уже не имеет значения". Конечно, в ходе общения спикер затронул тему героизма и патриотизма.

"Патриотизм - он же проявляется не только на поле брани, но и в обычной жизни. Например, когда ты дома переживаешь за наших ребят в зоне СВО. Но чтобы эти качества были присущи молодежи, надо с ясельного возраста работать с детьми. Нужно, чтобы у молодого поколения был крепкий фундамент - интеллектуальный и духовный. К сожалению, почти 30 лет патриотическим воспитанием молодежи не занимался никто, но зато сейчас - самый лучший момент, чтобы к этому вернуться. А тем, кто уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения, могу дать совет: чтобы сделать нашу общую жизнь лучше, начните с себя. Занимайтесь самообразованием, цените близких, уважайте традиционные ценности. И постепенно этот маленький маховик внутри вас начнет раскручиваться для более масштабных действий", - обратился к ребятам Алексей Кутырев.

Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция Знание.Герои стартовала 18 апреля и продлится до 31 мая. Она охватит все 89 регионов страны. Перед российской молодежью выступят не только участники СВО, но и историки, политологи, государственные и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, медики, спасатели. Всего на площадках акции выступят более 10 000 спикеров. Для того чтобы принять участие в акции в качестве эксперта или предоставить площадку, необходимо зарегистрироваться на сайте Общества "Знание".