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Здравоохранение Общество

Команда врачей областного перинатального центра помогла появиться на свет двум тройняшкам

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 мая, в перинатальном центре Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина состоялась торжественная выписка сразу двух троен. Такое событие для перинатального центра – первое в истории.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. Всего в этом году в учреждении появились на свет 46 двоен и две тройни.

Тройняшки родились раньше срока, они весили от 880 граммов до 2 кг. Малыши некоторое время находились под наблюдением специалистов перинатального центра, окрепли, уже весят от 2 до 4 кг и сегодня отправились домой.

В семье Обмоиных родились одна девочка и два мальчика - Анна, Даниил и Роман. Беременность протекала непросто. Будущая мама находилась под наблюдением высококлассных специалистов больницы.

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