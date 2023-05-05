Команда врачей областного перинатального центра помогла появиться на свет двум тройняшкам

В пятницу, 5 мая, в перинатальном центре Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина состоялась торжественная выписка сразу двух троен. Такое событие для перинатального центра – первое в истории.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. Всего в этом году в учреждении появились на свет 46 двоен и две тройни.

Тройняшки родились раньше срока, они весили от 880 граммов до 2 кг. Малыши некоторое время находились под наблюдением специалистов перинатального центра, окрепли, уже весят от 2 до 4 кг и сегодня отправились домой.

В семье Обмоиных родились одна девочка и два мальчика - Анна, Даниил и Роман. Беременность протекала непросто. Будущая мама находилась под наблюдением высококлассных специалистов больницы.