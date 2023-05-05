Команда врачей областного перинатального центра помогла появиться на свет двум тройняшкам

В пятницу, 5 мая, в перинатальном центре Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина состоялась торжественная выписка сразу двух троен. Такое событие для перинатального центра – первое в истории.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. Всего в этом году в учреждении появились на свет 46 двоен и две тройни.
Тройняшки родились раньше срока, они весили от 880 граммов до 2 кг. Малыши некоторое время находились под наблюдением специалистов перинатального центра, окрепли, уже весят от 2 до 4 кг и сегодня отправились домой.
В семье Обмоиных родились одна девочка и два мальчика - Анна, Даниил и Роман. Беременность протекала непросто. Будущая мама находилась под наблюдением высококлассных специалистов больницы.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров