Иномарка загорелась вечером на пр. Масленникова в Самаре

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В пятницу, 5 мая, в 19:57 в пожарную охрану поступила информация о возгорании машины напротив дома №6 на пр. Масленникова в Октябрьском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.