Стивен Сигал: фестиваль "Гитары в строю!" должен стать ежегодным

В субботу, 6 мая, в Самаре состоялась совместная пресс-конференция губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и почетного гостя Международного фестиваля антифашисткой песни "Гитары в строю!", актера и музыканта, мастера боевых искусств Стивена Сигала.

Приветствуя знаменитого актера в Самаре, Дмитрий Азаров поблагодарил Стивена Сигала за участие в антифашисткой акции, а также подвел ее первые итоги.

"Наш фестиваль нашел отклик не только в сердцах жителей Самарской области. Солидарность с нами высказали люди из разных регионов нашей страны и за рубежом. Участники фестиваля приняли резолюции и написали антифашистский манифест, который обращен как к россиянам, так и людям доброй воли на всей планете", ─ рассказал Дмитрий Азаров.

Первым и очевидным итогом культурно-просветительского марафона он назвал уничтожение стереотипа, который пытаются навязать россиянам, об изоляции России.

"Многие понимают, что сегодня решается судьба многополярного мира. И, конечно же, нацизм и фашизм представляют большое зло. У любого человека, где бы он ни жил, античеловеческая идеология, которую пытаются сегодня навязать, вызывает глубокое отвращение", ─ подчеркнул Дмитрий Азаров.

Было бы замечательно, если бы фестиваль "Гитары в строю!" проводился ежегодно, убежден Стивен Сигал. По его словам, СМИ во всем мире очень субъективно преподносят информацию о России.

"В США и Европе работает мощная машина по фальсификации информации о России и ее действиях. 99% информации, которая публикуется в зарубежных СМИ про Украину, пишут люди, которые никогда там не были", ─ считает актер.

Стивен Сигал рассказал, что летом 2022 г. совершил поездку на Донбасс, побывал на передовой и увидел своими глазами все, что там происходит.

"Я лично общался со многими российскими солдатами и офицерами. И в то же время была возможность побеседовать с жителями Украины. Все это убедило меня в необходимости принять участие в фестивале на Волге, чтобы громко завить: нет фашизму и нацизму!", ─ поделился Стивен Сигал.

Когда вернусь к себе на Родину, обязательно расскажу об антифашистском фестивале в Самарской области, заявил актер. Сегодня, на закрытии фестиваля "Гитары в строю!", он исполнит самые известные в мире блюзовые композиции.

"Этот стиль зародился на берегах Миссисипи, я с детства впитал его ритмы. Именно эту музыку хочу исполнить сегодня вечером для жителей и гостей Самары", ─ сказал он.

В заключение пресс-конференции Стивен Сигал поблагодарил журналистов, губернатора Дмитрия Азарова и жителей Самарской области за гостеприимство.