Стивен Сигал: фестиваль "Гитары в строю!" должен стать ежегодным

В субботу, 6 мая, в Самаре состоялась совместная пресс-конференция губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и почетного гостя Международного фестиваля антифашисткой песни "Гитары в строю!", актера и музыканта, мастера боевых искусств Стивена Сигала.
Приветствуя знаменитого актера в Самаре, Дмитрий Азаров поблагодарил Стивена Сигала за участие в антифашисткой акции, а также подвел ее первые итоги.
"Наш фестиваль нашел отклик не только в сердцах жителей Самарской области. Солидарность с нами высказали люди из разных регионов нашей страны и за рубежом. Участники фестиваля приняли резолюции и написали антифашистский манифест, который обращен как к россиянам, так и людям доброй воли на всей планете", ─ рассказал Дмитрий Азаров.
Первым и очевидным итогом культурно-просветительского марафона он назвал уничтожение стереотипа, который пытаются навязать россиянам, об изоляции России.
"Многие понимают, что сегодня решается судьба многополярного мира. И, конечно же, нацизм и фашизм представляют большое зло. У любого человека, где бы он ни жил, античеловеческая идеология, которую пытаются сегодня навязать, вызывает глубокое отвращение", ─ подчеркнул Дмитрий Азаров.
Было бы замечательно, если бы фестиваль "Гитары в строю!" проводился ежегодно, убежден Стивен Сигал. По его словам, СМИ во всем мире очень субъективно преподносят информацию о России.
"В США и Европе работает мощная машина по фальсификации информации о России и ее действиях. 99% информации, которая публикуется в зарубежных СМИ про Украину, пишут люди, которые никогда там не были", ─ считает актер.
Стивен Сигал рассказал, что летом 2022 г. совершил поездку на Донбасс, побывал на передовой и увидел своими глазами все, что там происходит.
"Я лично общался со многими российскими солдатами и офицерами. И в то же время была возможность побеседовать с жителями Украины. Все это убедило меня в необходимости принять участие в фестивале на Волге, чтобы громко завить: нет фашизму и нацизму!", ─ поделился Стивен Сигал.
Когда вернусь к себе на Родину, обязательно расскажу об антифашистском фестивале в Самарской области, заявил актер. Сегодня, на закрытии фестиваля "Гитары в строю!", он исполнит самые известные в мире блюзовые композиции.
"Этот стиль зародился на берегах Миссисипи, я с детства впитал его ритмы. Именно эту музыку хочу исполнить сегодня вечером для жителей и гостей Самары", ─ сказал он.
В заключение пресс-конференции Стивен Сигал поблагодарил журналистов, губернатора Дмитрия Азарова и жителей Самарской области за гостеприимство.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!