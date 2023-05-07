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Общество

Самарская область оказалась в числе победителей игры для любителей военной истории "IQ-ПФО: Великая Победа"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 мая, в преддверии Дня Победы, в Приволжском федеральном округе состоялась традиционная игра "Что? Где? Когда?" по тематике Великой Отечественной войны "IQ-ПФО: Великая Победа". В этом году соревнование перешагнуло границы Приволжья и участие в нем могли принять интеллектуалы из разных регионов страны.

В интеллектуальной игре, проведенной в дистанционном формате, приняли участие 1976 школьных, студенческих и взрослых команд из различных регионов России.

Участникам были заданы 24 вопроса "Что? Где? Когда?" (2 тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Знатокам нужно было продемонстрировать знание обстоятельств сражений, биографии полководцев, истории ключевых событий, а также фильмов и песен о войне.

Для удобства проведения сначала турнир был организован для участников из Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Здесь лучшей среди школьных команд стала — команда "Стимул" (с. Татаурово Республики Бурятия), 2 место поделили команды "Клуб Данте" (Биробиджан, Еврейская АО) и "Победа" (г. Курган).

Среди студенческих коллективов победу одержала команда "Крепость чмтт" (г. Челябинск), 2 место поделили команды "Военный Курган" и "Искра" (обе — из г. Курган).

В зачете взрослых команд 1 место заняла команда "БАМУРИКИ" (ж.д.ст.Бам, Амурская область), 2 место — у команды "Октябрята" (с.Октябрьское Челябинской области), 3 место — у команды "Факел" (с.Константиновка Амурской области).

Через несколько часов в игру вступили команды из остальных регионов России.

По итогам 24 основных вопросов в школьном зачете победу одержала команда "В.В.К" (г. Саратов), 2 место поделили команды "Молодая Гвардия" (Ухта Республики Коми), "Молодая Гвардия" (Козьмодемьянск Республики Марий Эл), Команда Полины Кабаковой (г. Пенза), "Летучий голландец" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан), обошедшие еще ряд команд по дополнительным показателям.
Среди студенческих команд лучший результат у команды "Акрон" (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П.Королева). 2 место разделили сразу три команды: "ФЭУСята" (Самарский государственный социально-педагогический университет), "Ульяновцы" (Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова) и "Плехановские котятки" (Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова), у которых одинаковыми оказалось не только число правильных ответов, но и оба дополнительных показателя.

Среди взрослых 1 место заняла команда "Профи43" (Омутнинск Кировской области), которая только на втором дополнительном вопросе обошла команды "Аврора" (пос. Воскресенское Нижегородской области) и "Аврора" (г. Уфа Республики Башкортостан), в результате поделившие 2 место.

С полными результатами игры можно ознакомиться на сайте https://intgame.ru/iq-vp/.

Организаторами игры "IQ-ПФО: Великая Победа" выступили Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект "Большая игра".

Количество команд-участниц игры "IQ-ПФО: Великая Победа" ежегодно растет. В 2020 году участие в ней приняла 151 команда (более 900 участников), в 2021 году — 415 команд (около 2 500 чел.), в 2022 году — 608 команд (около 3 600 участников), в 2023 году — 1976 команд (11856 участников).

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