В Тольятти тушат пожар на полигоне ТБО на Обводном шоссе

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В понедельник, 8 мая, в 17:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов на Обводном шоссе, 56б в Центральном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.