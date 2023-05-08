Крупный пожар в п. Петра Дубрава тушили 14 человек

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В воскресенье, 7 мая, примерно в 15:33 произошел пожар на ул. Физкультурной, 26 в поселке Петра Дубрава Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.