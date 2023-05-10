Самарские энергетики отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" приняли участие в торжественном возложении цветов к Вечному Огню. У горельефа Скорбящей Родине–Матери на площади Славы собрались коллективы крупнейших предприятий региона, включая основные энергетические организации. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Традиционно энергетики "Т Плюс" поздравляют самарцев с 9 мая и чтят память о предках, внесших вклад в победу. В частности, компания оказывает всестороннюю поддержку ветеранам региональной энергосистемы, которые в годы войны трудились на ТЭЦ и ГРЭС. В канун праздника сотрудники Т Плюс поздравили тружеников тыла, перед которыми стояла задача бесперебойного снабжения энергией оборонных предприятий, эвакуированных в Самару.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!