Самарские энергетики отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны

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В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" приняли участие в торжественном возложении цветов к Вечному Огню. У горельефа Скорбящей Родине–Матери на площади Славы собрались коллективы крупнейших предприятий региона, включая основные энергетические организации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба