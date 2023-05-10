Два человека пострадали при ДТП с тремя машинами в Тольятти

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В среду, 10 мая, в Тольятти в ДТП попал 49-летний водитель Kia. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области