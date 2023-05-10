Ночью загорелась легковушка у дома на ул. Волгина в Самаре

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В среду, 10 мая, в 0:36, загорелась машина около дома № 132 на ул. Волгина в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.