Прокуратура Самары утвердила 19-летнему жителю Санкт-Петербурга обвинительное по ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Юноше вменяют восемь эпизодов. По версии следствия, он приобрел доступ к аккаунту по продаже спортивной обуви. С мая по июнь 2022 г. парень в социальной сети переписывался с покупателями и договаривался продаже товара. Затем он получал деньги и переставал отвечать на сообщения. Сумма ущерба составила 45 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в Промышленный районный суд.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063