19-летнего петербуржца будут судить в Самаре за мошенничества

Прокуратура Самары утвердила 19-летнему жителю Санкт-Петербурга обвинительное по ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Юноше вменяют восемь эпизодов. По версии следствия, он приобрел доступ к аккаунту по продаже спортивной обуви. С мая по июнь 2022 г. парень в социальной сети переписывался с покупателями и договаривался продаже товара. Затем он получал деньги и переставал отвечать на сообщения. Сумма ущерба составила 45 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Промышленный районный суд.