Жителя Самары будут судить за драку в кафе

В Октябрьский районный суд Самары направилось уголовное дело о драке в кафе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в октябре 2022 г. в кафе в Октябрьском районе поссорились и подрались знакомые. Один из участников конфликта нанес другому тяжкие травмы.
Обвинение утвердили по п. "з" ч.2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни").
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