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Музеи и выставки Культура

В музее Алабина откроется выставка "Искусство Марки"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 мая, в 13:00 историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина приглашает на открытие новой выставки "Искусство Марки". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"Искусство Марки" — совместный проект Российской академии художеств, Союза художников России, Московского отделения Союза художников России (МОСХ России), Московского союза художников и АО "Марка".

Выставка объединяет уникальные тематические экспозиции почтовых марок, конвертов, карточек, связанные с территориальным устройством, историей, культурой и искусством России, а также картины признанных мастеров российского художественного сообщества, в том числе художников АО "Марка". Экспонаты посвящены важным событиям, памятникам всемирного культурного наследия, музеям, художникам и их произведениям.

В день открытия выставку можно посетить бесплатно.  Стоимость билета в остальные дни: 100 рублей. Выставочный проект будет работать до 9 июля. Подробная информация — по телефону: +7 (846) 333-64-23.

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