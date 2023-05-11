Жительница Сызрани отдала "псевдотрейдеру" почти 1,5 млн рублей

В Сызрани 51-летняя местная жительница перевела "псевдотрейдеру" почти 1,5 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Администратору одной из компаний в мессенджере написал неизвестный и предложил дополнительный заработок путем получения прибыли на бирже. Заинтересовавшись предложением, женщина получила инструкции от "специалиста" и перевела на продиктованные счета деньги, якобы для покупки акций в сумме около 1,45 млн рублей. После осуществления финансовых операций, "псевдотрейдер" перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников. О произошедшем она сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции напоминают, что обещания высоких заработков от игры на бирже — одна из самых распространенных уловок аферистов. Мошенники маскируются под солидные коммерческие фирмы, чтобы заставлять людей переводить им крупные суммы. Суть таких афер в том, чтобы поверившие в быстрые и легкие деньги люди переводили на счет злоумышленников как можно больше сбережений. Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют гражданам быть предельно внимательными. Не стоит верить обещаниям быстрых и больших заработков на бирже. При заключении договоров с компаниями проверьте их историю, почитайте отзывы. Один из признаков того, что вы общаетесь с мошенниками — вас убеждают в легком заработке через демонстрационные счета, где все выигрывают.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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