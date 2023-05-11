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Преступления Происшествия

Жительница Сызрани отдала "псевдотрейдеру" почти 1,5 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 51-летняя местная жительница перевела "псевдотрейдеру" почти 1,5 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Администратору одной из компаний в мессенджере написал неизвестный и предложил дополнительный заработок путем получения прибыли на бирже. Заинтересовавшись предложением, женщина получила инструкции от "специалиста" и перевела на продиктованные счета деньги, якобы для покупки акций в сумме около 1,45 млн рублей. После осуществления финансовых операций, "псевдотрейдер" перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников. О произошедшем она сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что обещания высоких заработков от игры на бирже — одна из самых распространенных уловок аферистов. Мошенники маскируются под солидные коммерческие фирмы, чтобы заставлять людей переводить им крупные суммы. Суть таких афер в том, чтобы поверившие в быстрые и легкие деньги люди переводили на счет злоумышленников как можно больше сбережений. Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют гражданам быть предельно внимательными. Не стоит верить обещаниям быстрых и больших заработков на бирже. При заключении договоров с компаниями проверьте их историю, почитайте отзывы. Один из признаков того, что вы общаетесь с мошенниками — вас убеждают в легком заработке через демонстрационные счета, где все выигрывают.

Гид потребителя

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