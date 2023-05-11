На "Туриаде — 2023" Самарскую область представит делегация из 40 человек

С 15 по 19 мая на территории горнолыжного курорта "Хвалынский" в Саратовской области пройдет десятый, юбилейный, спортивно-туристский лагерь "Туриада". Окружной проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году на "Туриаду" соберутся порядка 700 участников из всех регионов ПФО — победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Гостями "Туриады" станут иностранные спортсмены — команды из республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Участники лагеря традиционно будут проживать в палаточном городке.

Самарскую область представит делегация из 40 человек, в нее войдут спортсмены, тренеры, судьи и руководитель команды. Самарская сборная формировалась по итогам проведения областных отборочных соревнований. Сегодня спортсмены проводят заключительные дни учебно-тренировочного сбора на базе спортивной школы "Чайка".

В программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное и командное первенство), а также конкурс туристских маршрутов, в рамках которого сильнейший участник получит грант в размере 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию тура по маршруту-победителю конкурса.

Кроме того, в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. В общий зачет "Туриады" также войдут результаты первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях, прошедшего в марте текущего года в Йошкар-Оле.

В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс "Люблю тебя, Приволжье", межрегиональный конкурс авторской песни "Музыка сердец", конкурс туристских презентаций и конкурс знаний о туризме. Оценивать участников будут эксперты в сфере туризма всероссийского уровня и представители органов власти регионов ПФО.

В четверг, 18 мая, состоится торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В этот день будут проведены командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции, по итогам которой победителю будет вручен Кубок ПФО, командная смешанная эстафета "Кубок Дружбы" с участием зарубежных делегаций и презентация туристских маршрутов от команд — победителей в конкурсе "Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута на территории ПФО".