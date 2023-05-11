Самарская область и Москва ищут инвестора для производства медицинских перчаток

В Самарской области ищут инвестора для запуска нового современного завода по производству нитриловых медицинских перчаток. Распоряжение областного правительства о проведении открытого конкурса размещено на официальном портале правовой информации в среду, 10 мая.
Государственным заказчиком выступит ГКУ "Самарафармация". Согласно документу, инвестор должен будет произвести минимум 3 млн штук перчаток. Производство должно быть запущено не позднее октября будущего года, срок контракта - 10 лет.
В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о подготовке первого в стране межрегионального офсетного контракта на закупку медицинских изделий столицей и Самарской областью. Согласно договору, инвестор обязуется вложить в производство нитриловых перчаток на территории Самарской области не меньше 100 млн рублей.
"При помощи Москвы на территории региона появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Область получит доход в бюджет, а столица - качественный товар по выгодной цене. У нас появится надежный поставщик, а производству не надо будет искать, кому продать свой товар", - отметил Сергей Собянин.
Он также сообщил, что Москва и Самарская область будут закупать медицинские изделия в течение 10 лет по фиксированной формуле цены, что обеспечит стабильные поставки в медучреждения.
Напомним, в ОЭЗ "Тольятти" уже два года работает производство Самарского завода медицинских изделий, выпускающее одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Предприятие уникально не только для региона, но и для всей страны: это единственное подобное производство полного цикла в России.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана