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Самарская область и Москва ищут инвестора для производства медицинских перчаток

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ищут инвестора для запуска нового современного завода по производству нитриловых медицинских перчаток. Распоряжение областного правительства о проведении открытого конкурса размещено на официальном портале правовой информации в среду, 10 мая.

Фото: pixnio.com

Государственным заказчиком выступит ГКУ "Самарафармация". Согласно документу, инвестор должен будет произвести минимум 3 млн штук перчаток. Производство должно быть запущено не позднее октября будущего года, срок контракта - 10 лет.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о подготовке первого в стране межрегионального офсетного контракта на закупку медицинских изделий столицей и Самарской областью. Согласно договору, инвестор обязуется вложить в производство нитриловых перчаток на территории Самарской области не меньше 100 млн рублей.

"При помощи Москвы на территории региона появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Область получит доход в бюджет, а столица - качественный товар по выгодной цене. У нас появится надежный поставщик, а производству не надо будет искать, кому продать свой товар", - отметил Сергей Собянин.

Он также сообщил, что Москва и Самарская область будут закупать медицинские изделия в течение 10 лет по фиксированной формуле цены, что обеспечит стабильные поставки в медучреждения.

Напомним, в ОЭЗ "Тольятти" уже два года работает производство Самарского завода медицинских изделий, выпускающее одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Предприятие уникально не только для региона, но и для всей страны: это единственное подобное производство полного цикла в России.

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