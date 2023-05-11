Тольяттинец поджег автомобиль соседа из-за громкой музыки

В Тольятти правоохранители задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в поджоге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее около гаражей на ул. Офицерской сгорел Seat Toledo, принадлежащий соседу обвиняемого по гаражу. Владелец машины оценил ущерб в 100 тыс. рублей.

Момент поджога попал на записи камер видеонаблюдения. Как выяснилось, накануне мужчины поссорились. Дело было в том, что подозреваемому не понравилось, что сосед громко слушал музыку в своей машине. Чтобы припугнуть оппонента, он бросил под Seat облитую легковоспламеняющейся жидкостью тряпку и поджег ее. По словам задержанного, он не ожидал, что автомобиль загорится. Однако, когда это все же случилось, не попытался потушить пламя.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Подозреваемый пообещал полностью возместить ущерб.