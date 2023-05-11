Тольяттинец поджег автомобиль соседа из-за громкой музыки

В Тольятти правоохранители задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в поджоге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее около гаражей на ул. Офицерской сгорел Seat Toledo, принадлежащий соседу обвиняемого по гаражу. Владелец машины оценил ущерб в 100 тыс. рублей.
Момент поджога попал на записи камер видеонаблюдения. Как выяснилось, накануне мужчины поссорились. Дело было в том, что подозреваемому не понравилось, что сосед громко слушал музыку в своей машине. Чтобы припугнуть оппонента, он бросил под Seat облитую легковоспламеняющейся жидкостью тряпку и поджег ее. По словам задержанного, он не ожидал, что автомобиль загорится. Однако, когда это все же случилось, не попытался потушить пламя.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Подозреваемый пообещал полностью возместить ущерб.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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