Бухгалтера самарского детсада заподозрили в мошенничестве

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении главбуха дошкольного учреждения. Женщину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с января 2020 г. по декабрь 2022 г. она незаконно начислила себе и еще двум сотрудникам зарплату на общую сумму более 338 тыс. рублей.