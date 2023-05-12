В Самаре пройдет традиционный хоккейный турнир "Кубок Владислава Третьяка"

В Самаре с 13 по 19 мая в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" пройдет всероссийское соревнование по хоккею среди мальчиков до 11 лет "Кубок Владислава Третьяка".

Кубок Владислава Третьяка — одно из старейших детско-юношеских соревнований России. Участие в них стало первым опытом больших турниров для тысяч мальчишек, в том числе и тех, кто в будущем стал звездами российского хоккея.

В Самаре за медали поборются сильнейшие российские команды по итогам отборочных соревнований в федеральных округах Российской Федерации: "Югра-Юкиор" (Ханты-Мансийск), "Амур-1" (Хабаровск), "Ак Барс" (Казань), ХК Бобров (Бобров), "Спартак" (Москва), ЦСКА (Москва), ДЮСШ ХК "Сочи" (Сочи), "Кузнецкий лед" (Новокузнецк) и "Северсталь" (Череповец). Самарскую область представят воспитанники тольяттинского хоккейного клуба "Лада". А также впервые примут участие две команды из Республики Беларусь: "Динамо-Джуниверс" (Минск) и СДЮШОР Р.Салея (Минск).

Почетным гостем турнира на Волге станет легендарный советский вратарь, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он признан лучшим хоккейным голкипером XX века, признанный кумир огромной армии поклонников хоккея. Единственный советский хоккеист, участвовавший в четырех Олимпиадах. В общей сложности Третьяк завоевал свыше 90 медалей, в числе которых 3 золотые награды Олимпийских игр и 10 золотых медалей чемпионата мира.

"Я до сих пор помню все свои медали, в том числе те, которые были получены на детских и юношеских соревнованиях. Такие турниры очень важны. Они помогают хоккеистам-подросткам развиваться не только в спортивном, но и в личностном плане. Чувство команды, чувство партнера, чувство локтя, умение совместно работать ради личной большой цели. Все эти качества необходимы любому гражданину нашей страны. А развить их можно именно в хоккее, именно во время соревнований. И, конечно, нужно с детства приучать себя к максимализму. К тому, чтобы делать свою работу как можно качественнее, выкладываться по максимуму, в том числе на тренировках, во всех матчах. Только так вырастают чемпионы, успешные профессионалы своего дела", — неоднократно отмечал Владислав Третьяк.

В Самарской области хоккей один из любимых и массовых видов спорта. Правительством региона и лично губернатором Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание отрасли спорта и созданию условий для подготовки спортсменов. Детско-юношеский спорт — один из ключевых элементов, обеспечивающий вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, их физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование и укрепление их здоровья. Ежегодно в губернии появляются новые современные спортивные объекты с ледовыми катками. Традиционный турнир пройдет на одном их них. Многофункциональный Дворец спорта на улице Молодогвардейской был открыт в сентябре 2021 года в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография".