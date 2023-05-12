В Самаре мужчина выстрелил в глаз бывшей возлюбленной за отказ продолжать отношения, сообщает пресс-служба УФССП региона.
В нетрезвом состоянии самарец приехал к девушке на работу, чтобы выяснить причину их расставания. Девушка, не желая скандала на рабочем месте, вышла к молодому человеку. В ходе выяснения отношений между ними произошла ссора, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля пробила девушке глазное яблоко. В шоковом состоянии она направилась в сторону находящейся рядом заправки. Мужчина проследовал за ней, но был остановлен сотрудниками АЗС. Своевременно оказанная медицинская помощь позволила сохранить девушке жизнь, однако глазное яблоко ей пришлось удалить.
Рассмотрев дело, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы. Также обязал его выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей.
"Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, обращено взыскание на находящиеся на расчетных счетах денежные средства, а также произведен арест автомобиля должника, — уточнили в ведомстве. — В результате принятых сотрудником службы мер задолженность перед потерпевшей была полностью погашена — моральный вред компенсирован".
Последние комментарии
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