Стало известно где отключат свет с 12 по 24 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
12.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Гапшина, ул. Полевая, ул. Молодежная);
с. Н. Васильевка (ул. Советская; ул. Садовая; ул. Центральная);
12.05.2023 с 13-00 до 14-00
Шигонский район
п. Береговой
12.05.2023 с 09-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Октябрьская, д. 1-45)
12.05.2023 с 13-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Советская д. 1-26);
13.05.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Советская д. 7-15,19,23-27 (нечетная сторона), ул. Морская д. 1-29 (нечетная сторона), д. 2-28 (четная сторона), ул. Красноармейская д. 1, 5-55 (нечетная сторона), д. 2-46 (четная сторона);
14.05.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Октябрьская д. 1-45, ул. Советская д. 1-26, ул. Чапаева д. 1-32);
15.05.2023 с 10-00 до 16-00
Приволжский район
с. Ильмень (ул. Рабочая)
15.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Ст.Аманак (ул.Шулайкина, Заречная, Советская, Зеленая)
с. Ср.Ягодное
с. Н.Ягодное
п. Мартыновка
п. Ягана –Ту
п. Перле-Вейс
п. Ясная поляна
Кинель- Черкасский район
с. Березняки (ул.Полевая)
15.05.2023 с 10-00 до 14-00
Красноярский район
с. Молгачи (ул.Полевая, Гагарина, Титова, Молодежная, СДТ Сосновый Бор, СНТ Электрощит)
15.05.2023 с 8.00 до 16.00
Елховский район
с. Булькуновка (ул.Булькуновская).
16.05.2023 с 10-00 до 14-00
Красноярский район
с. Молгачи (ул.Полевая, Гагарина, Титова, Молодежная, СДТ Сосновый Бор, СНТ Электрощит).
16.05.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Ст.Аманак (ул.Шулайкина, Заречная, Советская, Зеленая)
п. Мартыновка
п. Ягана –Ту
п. Перле-Вейс
п. Ясная поляна
Кинель- Черкасский район
с. Березняки (ул.Полевая)
16.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Выселки (ул. Советская; ул. Заречная; ул. Победы; ул. Садовая; проезд 1-й Садовый; проезд 2-й Садовый; ул. Луговая; ул. 2-я Луговая; ул. Пионерская; ул. Цветочная; ул. Молодежная; ул. Жукова; проезд Советский; проезд 2-й Советский);
17.05.2023 с 9-00 до 16-00
Шенталинский район
с. Старое Суркино
с. Новое Суркино
с. Васильевка
с. Новое Поле
с. Сенькино
с. Вязовка
17.05.2023 с 9-00 до 17-00
Шенталинский район:
п. Аделаидовка
17.05.2023 с 10-00 до 12-00
Камышлинский район
с. Старое Усманово
с. Никиткино
17.05.2023 с 12-00 до 14-00
Камышлинский район
с. Хмелевка
с. Неклюдовка
с. Чаговка
18.05.2023 с 12-00 до 16-00
Красноярский район
с. Кочкари
с. М. Каменка
п. Кириллинский
п. Линевой
п. Угловой
п. Кондурчинский
19.05.2023 с 12-00 до 16-00
Красноярский район
с. Св. поле
д. Висловка
с. Киндяково
с.Ветлянка
с. Колодинка
22.05.2023 с 12-00 до 16-00
Красноярский район
с. Красный Яр
с. Белозерки
24.05.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Луговая; Советская; ул. Заречная; Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, Церковь)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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