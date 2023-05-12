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Энергетика ТЭК

Стало известно где отключат свет с 12 по 24 мая

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

12.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Васильевка (ул. Гапшина, ул. Полевая, ул. Молодежная);

с. Н. Васильевка (ул. Советская; ул. Садовая; ул. Центральная);

12.05.2023 с 13-00 до 14-00

Шигонский район

п. Береговой

12.05.2023 с 09-00 до 13-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Октябрьская, д. 1-45)

12.05.2023 с 13-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Советская д. 1-26);

13.05.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Советская д. 7-15,19,23-27 (нечетная сторона), ул. Морская д. 1-29 (нечетная сторона), д. 2-28 (четная сторона), ул. Красноармейская д. 1, 5-55 (нечетная сторона), д. 2-46 (четная сторона);

14.05.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Октябрьская д. 1-45, ул. Советская д. 1-26, ул. Чапаева д. 1-32);

15.05.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

с. Ильмень (ул. Рабочая)

15.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Ст.Аманак (ул.Шулайкина, Заречная, Советская, Зеленая)

с. Ср.Ягодное

с. Н.Ягодное

п. Мартыновка

п. Ягана –Ту

п. Перле-Вейс

п. Ясная поляна

Кинель- Черкасский район

с. Березняки (ул.Полевая)

15.05.2023 с 10-00 до 14-00

Красноярский район

с. Молгачи (ул.Полевая, Гагарина, Титова, Молодежная, СДТ Сосновый Бор, СНТ Электрощит)

15.05.2023 с 8.00 до 16.00

Елховский район

с. Булькуновка (ул.Булькуновская).

16.05.2023 с 10-00 до 14-00

Красноярский район

с. Молгачи (ул.Полевая, Гагарина, Титова, Молодежная, СДТ Сосновый Бор, СНТ Электрощит).

16.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Ст.Аманак (ул.Шулайкина, Заречная, Советская, Зеленая)

п. Мартыновка

п. Ягана –Ту

п. Перле-Вейс

п. Ясная поляна

Кинель- Черкасский район

с. Березняки (ул.Полевая)

16.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (ул. Советская; ул. Заречная; ул. Победы; ул. Садовая; проезд 1-й Садовый; проезд 2-й Садовый; ул. Луговая; ул. 2-я Луговая; ул. Пионерская; ул. Цветочная; ул. Молодежная; ул. Жукова; проезд Советский; проезд 2-й Советский);

17.05.2023 с 9-00 до 16-00

Шенталинский район

с. Старое Суркино

с. Новое Суркино

с. Васильевка

с. Новое Поле

с. Сенькино

с. Вязовка

17.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

17.05.2023 с 10-00 до 12-00

Камышлинский район

с. Старое Усманово

с. Никиткино

17.05.2023 с 12-00 до 14-00

Камышлинский район

с. Хмелевка

с. Неклюдовка

с. Чаговка

18.05.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Кочкари

с. М. Каменка

п. Кириллинский

п. Линевой

п. Угловой

п. Кондурчинский

19.05.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Св. поле

д. Висловка

с. Киндяково

с.Ветлянка

с. Колодинка

22.05.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Красный Яр

с. Белозерки

24.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Луговая; Советская; ул. Заречная; Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, Церковь)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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