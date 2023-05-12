Ночью два человека пострадали при пожаре в Самарской области

В пятницу, 12 мая, примерно в 2:17, начался пожар в доме № 3 на ул. Интернациональной в с. Спасское Сергиевского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м.

На борьбу с огнем направили семь человек, в том числе добровольную пожарную команду "Кандабулак". Возгорание удалось ликвидировать в 3:07.

Пострадали два человека 58 и 53 лет. Обстоятельства возникновения пожара устанавливают.