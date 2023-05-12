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Преступления Происшествия

Пьяный житель Самарской области избил ребенка за отказ играть в футбол

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за избиения ребенка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

11-летний ребенок попал в больницу в апреле. Как выяснилось, трое детей играли в футбол на спортплощадке. Около 18:00 к ним подошел пьяный мужчина и захотел сыграть вместе с ними. Несовершеннолетние отказали ему. Из-за этого взрослый стал оскорблять детей, а потом повалил одного из них на землю и избил.

Позже участковые задержали 59-летнего мужчину, ведущего асоциальный образ жизни. Подозреваемый признал вину.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Ребенка уже выписали из больницы.

Гид потребителя

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