В Шенталинском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за избиения ребенка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
11-летний ребенок попал в больницу в апреле. Как выяснилось, трое детей играли в футбол на спортплощадке. Около 18:00 к ним подошел пьяный мужчина и захотел сыграть вместе с ними. Несовершеннолетние отказали ему. Из-за этого взрослый стал оскорблять детей, а потом повалил одного из них на землю и избил.
Позже участковые задержали 59-летнего мужчину, ведущего асоциальный образ жизни. Подозреваемый признал вину.
Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Ребенка уже выписали из больницы.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063