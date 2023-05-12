Сквер "Самарец" благоустроят в ретро-стиле

В Самаре началось благоустройство сквера "Самарец" в границах улиц Победы, переулков Славный и Штамповщиков, сообщает мэрия города. Преображение зеленой зоны стало возможным благодаря активности жителей и реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
Согласно дизайн-проекту территорию разделят на прогулочную часть и выставочную. Концепция благоустройства предусматривает оформление локации в стиле послевоенного времени - конца 40-х годов прошлого столетия. Образ ретро-сквера создадут, в частности, с помощью стилизованных светильников, скамей на чугунных ножках, урн, входной группы с аркой. Дизайн-проект сквера "Самарец" обсуждался с жителями и был одобрен ими.
В сквере установят 65 опор освещения, 28 скамеек, 20 урн. Ранее в темное время суток некоторые места в сквере не освещались. Теперь же таких участков не останется. Деревья, растущие в "Самарце", кронировали. В каждом общественном пространстве при проведении работ по благоустройству максимально сохраняются зеленые насаждения. К тому же в сквере устроят посевные газоны с системой автополива, высадят 378 кустарников и около 1300 цветов. Еще в "Самарце" построят фонтан с подсветкой.
В настоящее время в сквере уже завершен демонтаж старого покрытия, устроены траншеи под кабели для освещения. Сейчас здесь укладывают плитку на пешеходных дорожках, возводят фонтан. По информации заместителя директора подрядной организации, работы ведутся без выходных, на объекте трудится порядка 20 человек, задействовано несколько единиц спецтехники.
"В планах - отремонтировать малыми картами переулки Славный и Штамповщиков. Это комплексный подход, который реализуется в Самаре уже не первый год. Оборудуя общественные пространства, мы приводим в порядок подъездные пути и пешеходные подходы, чтобы территория имела законченный вид", - отметил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.
Напомним, в текущем году по нацпроекту "Жилье и городская среда" обновят четыре общественных пространства. Работы также стартовали в парках "Молодежный" и "Воронежские озера", в "Ерик Парке". Здесь проводят вторые этапы благоустройства.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!