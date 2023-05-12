Сквер "Самарец" благоустроят в ретро-стиле

В Самаре началось благоустройство сквера "Самарец" в границах улиц Победы, переулков Славный и Штамповщиков, сообщает мэрия города. Преображение зеленой зоны стало возможным благодаря активности жителей и реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Согласно дизайн-проекту территорию разделят на прогулочную часть и выставочную. Концепция благоустройства предусматривает оформление локации в стиле послевоенного времени - конца 40-х годов прошлого столетия. Образ ретро-сквера создадут, в частности, с помощью стилизованных светильников, скамей на чугунных ножках, урн, входной группы с аркой. Дизайн-проект сквера "Самарец" обсуждался с жителями и был одобрен ими.

В сквере установят 65 опор освещения, 28 скамеек, 20 урн. Ранее в темное время суток некоторые места в сквере не освещались. Теперь же таких участков не останется. Деревья, растущие в "Самарце", кронировали. В каждом общественном пространстве при проведении работ по благоустройству максимально сохраняются зеленые насаждения. К тому же в сквере устроят посевные газоны с системой автополива, высадят 378 кустарников и около 1300 цветов. Еще в "Самарце" построят фонтан с подсветкой.

В настоящее время в сквере уже завершен демонтаж старого покрытия, устроены траншеи под кабели для освещения. Сейчас здесь укладывают плитку на пешеходных дорожках, возводят фонтан. По информации заместителя директора подрядной организации, работы ведутся без выходных, на объекте трудится порядка 20 человек, задействовано несколько единиц спецтехники.

"В планах - отремонтировать малыми картами переулки Славный и Штамповщиков. Это комплексный подход, который реализуется в Самаре уже не первый год. Оборудуя общественные пространства, мы приводим в порядок подъездные пути и пешеходные подходы, чтобы территория имела законченный вид", - отметил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

Напомним, в текущем году по нацпроекту "Жилье и городская среда" обновят четыре общественных пространства. Работы также стартовали в парках "Молодежный" и "Воронежские озера", в "Ерик Парке". Здесь проводят вторые этапы благоустройства.