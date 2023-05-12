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ВТБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона в Таджикистан

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ расширяет сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны. Теперь российские розничные клиенты смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту физическому лицу в Таджикистан. До конца года банк планирует нарастить общий объем таких переводов до 1,5 млрд рублей.

Перевод проходит с рублевого счета клиента-физического лица, открытого в ВТБ. На карту или счет в Таджикистане деньги будут зачислены мгновенно в валюте получателя. Конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется при отправке по курсу банка в Таджикистане. Перед подтверждением перевода клиент увидит зачисленную сумму и размер взимаемой комиссии.

"В прошлом году мы в кратчайшие сроки восстановили трансграничные переводы по реквизитам и номеру карты, в первом квартале этого года их число в ВТБ уже превысило досанкционный уровень. Но наиболее быстрой и удобной технологией для перевода средств по-прежнему остается номер телефона, поэтому мы уже предлагаем ее нашим клиентам в Армении, Киргизии и Узбекистане. С момента запуска сервиса розничные клиенты ВТБ уже совершили более 6,5 тысяч операций на 56 млн рублей. Мы активно развиваем цифровую интеграцию с дружественными странами и сегодня запускаем возможность прямых переводов по номеру телефона в Таджикистан. До конца года мы планируем подключить к этому сервису еще несколько новых стран", — отметил Алексей Хранилов, начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Для проведения операции клиенту необходимо зайти в раздел "Платежи" в ВТБ Онлайн, выбрать операцию "В другую страну" и страну, а также перевод "По номеру телефона". Далее выбрать банк-получателя, ввести необходимые данные — номер телефона и сумму, подписать согласие с размером комиссии и подтвердить перевод. Денежные средства поступят на счет мгновенно.

Максимальные суммы перевода составляют 50 тысяч рублей в день и 300 тысяч — в месяц. Комиссия составляет 0,5% от суммы перевода. Услуга доступна в ВТБ Онлайн для устройств Android и в интернет-банке.

Сегодня трансграничные переводы из ВТБ действуют для 11 стран ближнего и дальнего зарубежья, до конца года ВТБ планирует увеличить их число до 25 стран. Розничные клиенты ВТБ могут совершить переводы разными способами: по реквизитам, карте или по номеру телефона.

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