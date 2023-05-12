Губернатор проинспектировал качество работ на соцобъектах Шигонского района

В пятницу, 12 мая, во время поездки в Шигонский район глава региона оценил качество выполненного капитального ремонта школы села Малячкино, которая носит имя Героя Советского Союза Н.В.Будылина. Работы были выполнены в прошлом году в рамках государственной программы по развитию образования.
Одноэтажное здание образовательного учреждения было построено в 1960 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. "Здесь были старые полы, окна, стены, инженерные коммуникации. В прошлом году школу капитально отремонтировали, благодаря чему кардинально изменился ее облик", - рассказал директор Анатолий Янушевич.
В прошлом году были отремонтированы кровля, фасад школы, обновлена внутренняя отделка помещений, заменены окна и двери, а также все инженерные коммуникации. В порядок привели и прилегающую территорию. Полностью обновили мебель и оборудование.
"Когда мы пришли 1 сентября прошлого года, мы просто не узнали нашу школу. Стало очень красиво", - поделились своими впечатлениями второклассники.
"Я рад, что вам нравится. Мне школа тоже понравилась, у вас очень уютно и красиво - отметил губернатор. - Надеюсь, что вы будете бережно относиться к своей школе и созданную красоту только приумножать. Уверен, что ваши наставники, учителя и директор школы вас в этом поддержат".
В прошлом году в школе был создан центр естественнонаучного и технологического профилей "Точка роста". Ученики старших классов активно используют дополнительные возможности - как в рамках изучения предметов учебного плана, так и по программам внеурочной деятельности.
"У нас в 11 классе учатся шесть ребят, каждый из которых выбрал свой профиль. Благодаря новому оборудованию мы проводим дополнительные занятия по углубленному изучению химии, биологии и физики", - рассказала педагог.
Со старшеклассниками губернатор обсудил будущие экзамены и поступление в вуз. Ребята приняли для себя решение продолжить учебу в университетах Самарской области. Руководитель региона пожелал им успешно применять знания на практике.
"Это и есть функциональная грамотность - когда ты свои знания можешь применить на практике. Наша область по этому показателю занимает второе место в стране. Успехов вам на экзаменах. Надеюсь, после окончания вуза родное село не забудете", - обратился Дмитрий Азаров к выпускникам.
Дмитрий Азаров также осмотрел школьный музей, где представлена экспозиция об истории создания и дальнейшем развитии села. Отдельная выставка посвящена героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. "Музей у нас небольшой. Сами создавали витрины, собирали экспонаты. В этом нам активно помогали местные жители", - рассказали ученики.
Есть и отдельная экспозиция, посвященная героям - участникам специальной военной операции. "Мы рассказываем о наших земляках, которые являются выпускниками нашей школы, защищали Родину и сейчас продолжают выполнять боевые задачи. Мы нашли их школьные фотографии и собрали их в альбом", - рассказали школьники.
"Рад, что вы чтите своих героев - достойных граждан нашей великой страны, защитников Отечества", - похвалил ребят Дмитрий Азаров.
"Хотелось бы собрать больше экспонатов и артефактов времен Великой Отечественной войны, специальной военной операции", - обратились ученики к главе региона, который, в свою очередь, выразил готовность оказать всю необходимую помощь в предоставлении экспонатов для школьного музея.
Полностью обновился спортивный зал, для него закуплен новый инвентарь - все, что необходимо для проведения уроков физкультуры и тренировок. "Мы представляли Самарскую область на соревнованиях по мини-футболу среди школ Приволжского федерального округа и дважды - в 2013 и 2017 годах - становились чемпионами", - рассказал о достижениях учитель Владимир Савельев.
В футбол играют не только мальчишки, но и девчонки. "Наша женская команда по футболу очень активно развивается, вышла в высшую лигу. Поэтому готовьтесь пополнить ее ряды", - обратился Дмитрий Азаров к школьницам. Среди любимых видов спорта у учеников не только футбол, но и баскетбол. Глава региона пожелал юным спортсменам удачи и успехов в соревнованиях.
Рядом со школой в 2022 году появилась новая универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием. А уже в этом открыли новую детскую площадку. "Молодцы. Лето еще не началось, а площадку уже открыли. Пять детских площадок в селе! Вот что значит активность людей", - оценил усилия местных жителей и властей Дмитрий Азаров.
В селе Байдеряково в этом году ремонтируют Дом культуры благодаря национальному проекту "Культура". Одноэтажное здание построили в 1988 году. Место у сельчан востребованное - это центр общения, духовного развития и отдыха. Здесь работают детские творческие кружки, вокальные ансамбли, секция по настольному теннису, расположилась и библиотека.
Пока объект готов на 35%. Сейчас ремонтируют крышу, фасад, меняют электрооборудование, систему отопления, водоснабжения, окна. Залы делают в виде трансфомеров, чтобы их можно было использовать максимально эффективно в разных обстоятельствах. Сделают в здании и два отдельных входа - в библиотеку и сам Дом культуры. Все заботы планируют закончить к 1 августа этого года. "Мы каждый день находимся на объекте, следим, как идут работы, насколько качественно они выполняются", - рассказала руководитель учреждения.
Как идут дела у строителей, проверил Дмитрий Азаров. Директор показала стойку и познакомила с дизайн-проектом. Говорит, процессу рады все. "Все село радуется реконструкции, люди приходят, смотрят, как идет стройка", - рассказала руководитель учреждения.
"Уверен, что все задуманное получится в ближайшее время реализовать, чтобы ДК привлекал еще больше жителей села", - сказал глава региона.
Еще одно важное событие для жителей Байдеряково - открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Его возвели в прошлом году за короткие сроки. Строительство начали в мае, а первых пациентов приняли уже в октябре.
Напомним, по поручению Дмитрия Азарова в регионе создана контрольная комиссия, которая проверяет учреждения здравоохранения на доступность и качество услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования. Сегодня губернатор лично оценил функциональные возможности ФАП.
"Качество медицинской помощи повысилось. У нас прекрасное современное оборудование, зимой тепло, пациентам комфортно, - рассказала губернатору фельдшер Элла Шамбарова. - Хочу вам выразить огромную благодарность от себя лично и от всех жителей села за новое прекрасное и светлое здание".
Сегодня медучреждение обслуживает 440 взрослых и 98 детей, в штате два сотрудника. "Вам спасибо за то, что помогаете людям сохранять и восстанавливать здоровье", - сказал в ответ Дмитрий Азаров. В новом ФАПе фельдшер может проводить забор крови на анализы, есть возможность сделать электрокардиограмму, проверить внутриглазное давление.
Глава региона поинтересовался, каков в селе охват диспансеризации. Фельдшер пояснила: на данный момент 25%. Расписание профосмотров составлено на каждый месяц, но не все приходят на прием.
"Диспансеризация - очень важный аспект медицинского обслуживания, нужно активнее призывать людей. Если нужно - привлекайте администрацию, ходите по дворам, приглашайте людей", - посоветовал губернатор.
Жители села поблагодарили Дмитрия Азарова за те преобразования, которые в последние годы происходят в Байдеряково: "Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за новый ФАП, детские площадки, Дом культуры. Это очень приятно, мы рады таким изменениям и очень благодарны вам".
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