Анастасия Павлюченкова не взяла ни гейма у Иги Свёнтек

В пятницу, 12 мая, во втором круге грунтового супертурнира в Риме (Италия) уроженка Самары Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от первой ракетки мира Иги Свёнтек, сообщает championat.com.
В первом сете у Павлюченковой не получалось почти ничего. В пятом гейме, уже при счёте 4:0 в пользу Свёнтек, россиянка впервые заработала брейк-пойнт, упустила его, ещё немного поупиралась (четырежды было "ровно"), но не воспользовалась своим шансом. А в шестом гейме Анастасия спасла целых шесть сетболов на своей подаче, но с седьмой попытки полька всё же добилась своего — 6:0 в её пользу.
Во второй партии общий характер игры не изменился. Свёнтек продолжила доминировать. А в четвёртом гейме россиянка и вовсе под ноль отдала гейм на своей подаче. В шестом гейме полька заполучила матчбол на приёме — и сразу же реализовала его. 6:0, 6:0 в пользу Иги — вот такой неутешительный результат для Анастасии. Всего 1 час 7 минут провели на корте спортсменки.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!