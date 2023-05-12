Анастасия Павлюченкова не взяла ни гейма у Иги Свёнтек

В пятницу, 12 мая, во втором круге грунтового супертурнира в Риме (Италия) уроженка Самары Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от первой ракетки мира Иги Свёнтек, сообщает championat.com.

В первом сете у Павлюченковой не получалось почти ничего. В пятом гейме, уже при счёте 4:0 в пользу Свёнтек, россиянка впервые заработала брейк-пойнт, упустила его, ещё немного поупиралась (четырежды было "ровно"), но не воспользовалась своим шансом. А в шестом гейме Анастасия спасла целых шесть сетболов на своей подаче, но с седьмой попытки полька всё же добилась своего — 6:0 в её пользу.

Во второй партии общий характер игры не изменился. Свёнтек продолжила доминировать. А в четвёртом гейме россиянка и вовсе под ноль отдала гейм на своей подаче. В шестом гейме полька заполучила матчбол на приёме — и сразу же реализовала его. 6:0, 6:0 в пользу Иги — вот такой неутешительный результат для Анастасии. Всего 1 час 7 минут провели на корте спортсменки.