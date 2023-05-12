Руководителя подрядчика по благоустройству дворов в Самаре обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинение по уголовному делу директора ООО "СтройЦентр" по ч. 5 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
"СтройЦентр" являлся субподрядчиком по благоустройству придворовых территорий многоквартирных домов в Самаре. По версии следствия, директор организации предоставил в администрации Самарского, Ленинского и Октябрьского районов поддельные контрольные талоны о передаче строительных отходов (щебень, асфальтная крошка, лом асфальта, бетона) на утилизацию в АО "Экология Сервис" (полигон Водино). В реальности же отходы никуда не вывезли, а подрядчик сэкономил более 4 млн руб., полученные по муниципальным контрактам.
Уголовное дело направят в Ленинский районный суд.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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