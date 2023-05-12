Руководителя подрядчика по благоустройству дворов в Самаре обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинение по уголовному делу директора ООО "СтройЦентр" по ч. 5 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"СтройЦентр" являлся субподрядчиком по благоустройству придворовых территорий многоквартирных домов в Самаре. По версии следствия, директор организации предоставил в администрации Самарского, Ленинского и Октябрьского районов поддельные контрольные талоны о передаче строительных отходов (щебень, асфальтная крошка, лом асфальта, бетона) на утилизацию в АО "Экология Сервис" (полигон Водино). В реальности же отходы никуда не вывезли, а подрядчик сэкономил более 4 млн руб., полученные по муниципальным контрактам.

Уголовное дело направят в Ленинский районный суд.